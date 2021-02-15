Разумков подписал закон о переходе на электронные трудовые книжки

15 февраля, 2021, 12:28

Голова Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме"

Об этом сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады.

Согласно тексту закона, он устанавливает пятилетний переходный период для включения в Государственный реестр сведений из бумажных трудовых книжек о трудовой деятельности работника. В этот период можно использовать как бумажные, так и электронные варианты трудовых книжек.

В соответствии с Законом, внесение данных о трудовой деятельности в Государственный реестр будет осуществляться работником и работодателем по наложению квалифицированного электронной подписи в виде сканированных или оцифрованных копий, предусмотренных законодательством документов (трудовой книжки, справок и т.д.). После внесения сведений в Государственный реестр работодатель обязан отдать работнику оригинал бумажной трудовой под подпись.

Также Законом вводится возможность автоматического назначения пенсии без личного обращения лица, с сохранением за лицом права отсрочки выхода на пенсию.

Напомним, Верховная Рада 5 февраля поддержала во втором чтении проект закона №3623 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме".

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