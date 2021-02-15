"Заселили в отель рядом с борделем": Застрявшие на Занзибаре туристы рассказали подробности о ситуации

15 февраля, 2021, 13:23

Украинские туристы, которые третьи сутки не могут вылететь из Занзибара, рассказали, что пока не знают, когда смогут вернуться домой

Речь идет о рейсе PQ6972 авиакомпании SkyUp. Он должен был вылететь в Киев 13 февраля в 12:50 по местному времени, сообщает ВВС Украина .

По словам пассажиров, среди туристов также граждане Беларуси.

"Самолета еще нет. Как мы понимаем, у компании нет запасных самолетов. Мы будем ждать, или когда они его починят, или когда нам пришлют новый самолет, если это вообще возможно", - говорит киевлянин Алексей Беспалов, который третьи сутки ждет рейса.

Несколько пассажиров сообщили, что прошлой ночью не всем обеспечили отель. А те, кому жилье таки предоставили, жаловались на плохие условия.

"Мы сначала ночевали на улице, спали на траве, а затем группу пассажиров, в которой я был, заселили в ужасный отель в опасном районе Занзибар Сити рядом с местным клубом и борделем", - рассказывает Беспалов.

15 февраля, по его словам, пассажиров все же стали развозить в другие отели группами по 20-30 человек.

"Тикаемось по отелям, везде антисанитария, люди с детьми спят, где придется. Точной информации (о вылете. - ред.) Нет, задержка каждые 2:00", - заявил другой пассажир рейса Евгений.

Одна из туристок возмущалась, что время спать приходилось на полу, в том числе детям. Жаловалась также на перебои с питанием.

Туристов планировать возвращать новым рейсом PQ 1972 Занзибар - Анталия - Киев. Он должен был вылететь 14 февраля вечером, но табло SkyUp показывает, что вылет перенесли на 14.30 15 февраля.

15 февраля на табло вообще нет рейса из Занзибара. Ближайший рейс из Занзибара - 16 февраля в 12.50.

В МИД Украины сообщили, что на Занзибаре из-за поломки самолета застряли около 180 украинских туристов.

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