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"Партия Шария" на довыборах в Раду выдвинула адвоката экс-беркутовцев

"Партия Шария" выдвинула кандидатом на досрочных выборах в Верховную Раду в округе в Донецкой области адвоката экс-беркутовцев, которых судят за расстрел участников Революции Достоинства, Валентнина Рыбина

Об этом сообщила пресс-служба партии Шария в Telegram.

Рыбин выступает адвокатом по делам о Евромайдане агентов РФ, которые привели к событиям 2 мая 2014 года в Одессе и разных пособников войны с Россией.

В 2020 году Рыбин объявил о создании общественной организации "Беркут" для правовой помощи.

Также баллотировался от "Партии Шария" в Киевсовет.

По данным сайта Миротворец, юрист отрицает агрессию РФ, сам он родился в Хабаровске.

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