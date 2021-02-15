"Нам тоже не нравится": Киевский метрополитен решил заменить все двери на металлические

15 февраля, 2021, 10:01

Киевский метрополитен решил заменить все двери на металлические противопожарные, как этого требуют Государственные строительные нормы (ДБН)

Об этом пресс-служба Киевского метрополитена написала в Facebook.

"Нам тоже эти двери не нравятся. Но по ГСН должны быть именно такие - металлические противопожарные, они у производителей типичные", - говорится в сообщении.

Отмечается, что замена дверей проводится давно и постепенно все двери будут только такого вида.

В то же время в пресс-службе добавили, что если производители смогут по той же цене и соответствующей сертификацией сделать дизайнерское решение, Киевский метрополитен готов его рассмотреть.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb