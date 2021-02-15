"ЕС" на довыборах в Раду выдвинула кандидатом фигурантку дела Шеремета врача-волонтера Кузьменко

15 февраля, 2021, 16:09

"Евросолидарность" выдвинула кандидатом на довыборах в Верховную Раду по округу в Донецкой области одну из фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлию Кузьменко

Об этом сообщила народный депутат София Федына в Facebook.

"В Донецкой области по избирательному округу №50 (Покровск, Мирноград, Доброполье) от "ЕС" будет баллотироваться Юля Кузьменко, политзаключенный", - написала она.

Кузьменко - врач-педиатр; волонтер, общественный деятель, военный медик.

12 декабря 2019 года Юлия была арестована с Яной Дугар и Андреем Антоненко по подозрению в убийстве журналиста Павла Шеремета. Кузьменко с Антоненко, как утверждает следствие, могут быть идентифицированы как те лица, которые занимались установкой взрывного устройства под местом водителя в автомобиле Елены Притулы (сожительницы Шеремета). Сейчас находится под домашний арестом по этому делу.