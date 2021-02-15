"ЕС" на довыборах в Раду выдвинула кандидатом фигурантку дела Шеремета врача-волонтера Кузьменко
Об этом сообщила народный депутат София Федына в Facebook.
"В Донецкой области по избирательному округу №50 (Покровск, Мирноград, Доброполье) от "ЕС" будет баллотироваться Юля Кузьменко, политзаключенный", - написала она.
Кузьменко - врач-педиатр; волонтер, общественный деятель, военный медик.
12 декабря 2019 года Юлия была арестована с Яной Дугар и Андреем Антоненко по подозрению в убийстве журналиста Павла Шеремета. Кузьменко с Антоненко, как утверждает следствие, могут быть идентифицированы как те лица, которые занимались установкой взрывного устройства под местом водителя в автомобиле Елены Притулы (сожительницы Шеремета). Сейчас находится под домашний арестом по этому делу.
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