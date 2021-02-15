"Демократия все еще сильна": Джонсон прокомментировал оправдание Трампа
15 февраля, 2021, 10:44
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о силе американской демократии после решения Сената США оправдать экс-президента Дональда Трампа
Об этом сообщает CBS .
"Я думаю, что ясный сигнал, который мы получаем из судебных заседаний в Америке, заключается в том, что после всех хлопот и путаницы американская демократия сильна, а американская конституция сильная и надежная. И теперь мы очень рады, я очень рад, что в нас хорошие отношения с Белым домом ", - заявил Джонсон.
Сенат США признал Дональда Трампа невиновным в подстрекательстве к штурму Капитолия 6 января. Обвинения против Трампа поддержали 57 сенаторов, в том числе семь представителей Республиканской партии, 43 голосовали против. Для импичмента не хватило 10 голосов.
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