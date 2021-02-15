Правительство упростило доступ к дешевой ипотеке под 7%

15 февраля, 2021, 14:56

Кабинет министров на внеочередном заседании 15 февраля принял изменения в Порядок предоставления дешевой ипотеки под 7%, которыми, в частности, упрощаются критерии к заемщикам

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Согласно сообщению, Кабмин принял предложенные Минфином изменения в Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов, которыми, в частности, существенно упрощаются критерии для заемщиков.

Отмечается, что отныне для того, чтобы стать участником программы "Доступная ипотека" под 7% необязательно состоять на квартирном учете, быть молодой семьей, внутренне перемещенным лицом, научно-педагогическим работником, медиком или работником бюджетной сферы.

Кроме того, отменено требование непревышения обеспечения жильем на уровне 13,65 кв.м на одного члена семьи или проживания в общежитии жителями аварийных и ветхих домов.

Поэтому, по словам заместителя министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрия Драганчука, решение правительства существенно упрощает критерии для потенциальных заемщиков новой ипотечной программы.

"Таким образом," Доступная ипотека "под 7% становится еще доступнее, и воспользоваться государственной поддержкой в сфере ипотечного кредитования сможет широкий круг граждан. Также постановлением внесены ряд технических правок, предложенных банковским сообществом. Это является продолжением конструктивного диалога по быстрому и эффективному запуска доступной ипотеки ", - цитирует пресс служба слова Драганчука.

Отмечается, что на получение государственной поддержки смогут рассчитывать любые граждане, не имеющие в собственности или собственности семьи объектов недвижимости или имущественных прав на объекты незавершенного строительства жилой недвижимости, если их общая площадь превышает 50 кв. м на одного гражданина или семью из двух человек и 20 кв. м - на каждого следующего члена семьи.

Кроме того, увеличивается максимально допустимый размер среднемесячного совокупного чистого дохода заемщика и членов его семьи из 5-кратного до 10-кратного размера месячной средней заработной платы в соответствующем регионе Украины, где расположен предмет ипотеки.

Драганчук отметил, что программа, кроме ее основной задачи, должна также стать мощным импульсом для оживления рынка жилищной ипотеки. Он также выразил надежду, что большинство банков в ближайшее время восстановят или образуют новые собственные продукты ипотечного кредитования для участия в программе.

В пресс-службе напомнили, что программа была разработана Минфином по инициативе президента Украины Владимира Зеленского. Контроль за реализацией и администрированием программы возложен на Фонд развития предпринимательства.

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