Позволит обойтись без российской электроэнергии: второй энергоблок Хмельницкой АЭС подключили к сети
Об этом сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".
Согласно сообщению, 15 февраля в 9:31 энергоблок №2 Хмельницкой атомной электростанции подключен к Объединенной энергосистеме Украины после завершения ремонтрои кампании. Отмечается, что это произошло на месяц раньше запланированного срока.
По словам руководителя НАЭК "Энергоатом" Петра Котина, энергоблок даст дополнительные 1000 МВт в энергосистему.
"Мы надеемся, что это решит все вопросы обеспечения потребностей Украины в электроэнергии в зимний период", - подчеркнул Котин.
В пресс-службе отметили, что ремонтные работы были проведены с соблюдением всех требований безопасности.
"Дополнительная мощность 1000 МВт - это именно тот объем электроэнергии, который позволит при критического навантеження на ОЭС Украины в зимний период отказаться от импорта электроэнергии из России, к которому страна была вынуждена прибегнуть из-за дефицита угля и аварийные ремонты на теплоэлектростанциях Украины", - отметили в пресс-службе.
- Напомним, 1 февраля Украина возобновила импорт электроэнергии из РФ.
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