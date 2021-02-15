Попытка уволить Сытника после начала расследования по закупке китайской вакцины - сигнал того, что окружение Зеленского подконтрольно КПК, - эксперт
Об этом заявил координатор Свободного центра Гонконга Артур Харитонов в Facebook.
"Если информация о намерении уволить директора НАБУ подтвердится, - через несколько дней после открытия производства по китайско-российской медмафии - это будет последним доказательством того, что ближайшее окружение Зеленского подконтрольно Кремлю и КПК", - написал Харитонов.
"Ведь пешки вроде Степанова, "Лекхим" и Богатыревой не стоят ничего по сравнению с имиджевыми потерями, которые понесет Sinovac и китайские вакцины в целом, которыми Пекин решил "побеждать западных врагов", - утверждает активист.
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"В случае, если будет проводиться расследование по заявлению ООО "Медзакупки", - информация быстро будет подхвачена международными СМИ, а следовательно двери для китайской вакцины в цивилизованный мир закроются так же, как для российского "Спутника", - утверждает Артур Харитонов.
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Подтверждает эту версию и внезапная смерть посла Украины в КНР, который просто мог не выдержать давления по вопросу вакцины - в сотни раз более неотложного и кричащего, чем даже проблема "Мотор Сичи", - заявил координатор Свободного центра Гонконга Артур Харитонов.
- Напомним, 10 февраля НАБУ начало расследование в отношении возможных злоупотреблений при закупке вакцины компании Sinovac Biotech по $17,85 за дозу при помощи фирмы-посредника
- Журналистам стало известно о внеочередном заседании правительства 15 февраля. На него, по информации Центра противодействия коррупции, был вынесен законопроект Кабмина, которым планируют уволить директора НАБУ Артема Сытника и изменить процедуру его назначения.
- После заявления экс-журналиста Сергея Лещенко, который написал, что инициатором поправки об увольнении Артема Сытника с должности директора НАБУ стал министр юстиции Денис Малюська, он написал, что поддерживает главного антикоррупционера
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