Попытка уволить Сытника после начала расследования по закупке китайской вакцины - сигнал того, что окружение Зеленского подконтрольно КПК, - эксперт

15 февраля, 2021, 17:41

По словам председателя Свободного центра Гонконга Артура Харитонова, Китай беспокоят репутационные потери, которые понесет вакцина Sinovac от расследования НАБУ

Об этом заявил координатор Свободного центра Гонконга Артур Харитонов в Facebook.

"Если информация о намерении уволить директора НАБУ подтвердится, - через несколько дней после открытия производства по китайско-российской медмафии - это будет последним доказательством того, что ближайшее окружение Зеленского подконтрольно Кремлю и КПК", - написал Харитонов.

По его словам, вопрос отставки Артема Сытника с должности директора Национального антикоррупционного бюро не столько во внутренних "боях" власти с институтом, а в геополитике. "Ведь пешки вроде Степанова, "Лекхим" и Богатыревой не стоят ничего по сравнению с имиджевыми потерями, которые понесет Sinovac и китайские вакцины в целом, которыми Пекин решил "побеждать западных врагов", - утверждает активист. Читайте также: Вакцинные войны. Как семья Богатыревой, Степанов и Медведчук хотят уколоть украинцам русский и китайский фуфломицин?

Харитонов пояснил, что украинское коррупционное дело с участием Sinovac - первое подобное в мире. "В случае, если будет проводиться расследование по заявлению ООО "Медзакупки", - информация быстро будет подхвачена международными СМИ, а следовательно двери для китайской вакцины в цивилизованный мир закроются так же, как для российского "Спутника", - утверждает Артур Харитонов. Читайте также: Журналисты позвонили китайцам в Sinovac: там говорят, что сотрудничать с фирмой "Лекхим" им предлагало правительство

"Борьба против китайского присутствия в Европе гораздо важнее для демократического альянса, чем преодоление коррупции в Украине. Будем откровенны в этом. Однако, в общем контексте ситуации с НАБУ "ручное вмешательство" Офиса в вопрос антикитайского расследования - это серьезная пощечина евроатлантической интеграции Украины", - добавил он. Подтверждает эту версию и внезапная смерть посла Украины в КНР, который просто мог не выдержать давления по вопросу вакцины - в сотни раз более неотложного и кричащего, чем даже проблема "Мотор Сичи", - заявил координатор Свободного центра Гонконга Артур Харитонов.

Напомним, 10 февраля НАБУ начало расследование в отношении возможных злоупотреблений при закупке вакцины компании Sinovac Biotech по $17,85 за дозу при помощи фирмы-посредника

Журналистам стало известно о внеочередном заседании правительства 15 февраля. На него, по информации Центра противодействия коррупции, был вынесен законопроект Кабмина, которым планируют уволить директора НАБУ Артема Сытника и изменить процедуру его назначения.

После заявления экс-журналиста Сергея Лещенко, который написал, что инициатором поправки об увольнении Артема Сытника с должности директора НАБУ стал министр юстиции Денис Малюська, он написал, что поддерживает главного антикоррупционера

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