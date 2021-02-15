Полет над Киевом: МАУ осуществит два экскурсионных рейса над столицей

15 февраля, 2021, 18:18

Авиакомпания МАУ осуществит экскурсионные рейсы на Embraer над Киевом 7 и 13 марта

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-релизы компании.

"МАУ осуществит второй уникальный рейс "Полет над Киевом", - говорится в пресс-релизе.

Первый рейс запланирован на 7 марта.

"Авиация всегда завораживала. Для нас это знак, что все соскучились по перелетам и небу, так же, как и мы. Кроме того, для нас, сотрудников авиакомпании, это сигнал, что "закулисье" авиации очень интересно нашим пассажирам. И мы с креативной командой МАУ обещаем двигаться в этом направлении и в дальнейшем. Мы уже готовим новые интересные проекты", - отметил руководитель проекту Богдан Скотников.

Из-за большого количества запросов компания осуществит дополнительный рейс "Полет над Киевом" 13 марта.

"Экскурсоводами" на маршруте будут пилоты МАУ, которые будут лететь с пассажирами в салоне и сопровождать полет авиационными историями.

Так, путешествие предусматривает:

полет над Киевом на Embraer 195 на высоте 900 метров над уровнем Днепра по маршруту в направлении Чернобыля;

обзор Boeing 777 на перроне аэропорта "Борисполь";

фото в кабине летного экипажа;

селфи с пилотом;

розыгрыш сувениров и подарков.

"А еще пилоты с радостью ответят на многие вопросы и развеют мифы, которыми окутана авиация. Какие профессиональные суеверия у пилотов? Правда ли, что самолет может лететь на одном автопилоте? Можно ли лететь без двигателей? Что такое турбулентность и стоит ли ее бояться? А еще много секретов и лайфхаков", - говорится в Пресс-релизе.

Для запроса и уточнения информации о наличии мест, можно обращаться на электронный адрес excursion@flyuia.com. Детали и план путешествия по ссылке.

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