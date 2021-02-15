Петр Порошенко требует вернуть контрснайперские группы и дать ВСУ право на огонь

15 февраля, 2021, 13:36

"Европейская Солидарность" требует вернуть подразделения Вооруженных Сил Украины на позиции, с которых они были отведены в процессе так называемого "разведения сил"

Об этом в ходе согласительного совета заявил лидер партии, пятый президент Петр Порошенко. Он также отметил, что право открывать огонь должно быть передано руководителям подразделений, а контрснайперськи группы должны немедленно вернуться на линию соприкосновения.

"Наши депутаты вчера вернулись с линии соприкосновения. Они шокированы тем, что нашим воинам вяжут руки штрафами за огонь на российские провокации. Мы обращаемся с просьбой в День правительства пригласить министра обороны для того, чтобы он отчитался, какое количество и на какую сумму оштрафованы наши воины за то, что они защищают нашу землю", - сказал лидер" Европейской Солидарности ".

"Президент информировал общество о 200 дней тишины, создавая мираж близкого мира. Сейчас власти признали, что перемирие - фикция. На самом деле идет война, гибнут наши воины. Только с начала года погибли 13 бойцов", - отметил Порошенко.

"Мы требуем вернуть подразделения на позиции, на которых они были до отвода в течение года. Так же вернуть на линию соприкосновения контрснайперськи подразделения, которые преступно были отведены, обеспечив их так, как было два года назад, необходимым оружием и патронами. Наши воины погибают от снайперского огня ", - констатирует Порошенко.

"Право открывать огонь должно быть передано руководителям подразделений, которым гораздо лучше, чем из Киева Верховному Главнокомандующему, видно наступление российских войск", - отмечает Петр Порошенко .

"Я призываю всех объединиться и принять необходимые изменения в бюджет, включая увеличением денежного довольствия военнослужащим. Оно раз обеспечивалось два года назад. Армии нужно обеспечить достойное финансирование", - убежден пятый президент.

"Хотел бы также вернуться к вопросу миротворческой миссии по мандату СБ ООН на линии соприкосновения, на оккупированной территории, контролируемой участке украинско российской границы. В свое время мы это включили в программу действий немецкого правительства, и на сегодня рассмотреть это надо на СНБО", - отметил Порошенко.