Первая женщина на посту: Всемирную торговую организацию возглавит Нгози Оконджо-Ивеала из Нигерии
15 февраля, 2021, 18:55
Главой ВТО выбрали представительницу Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала
Об этом сообщает ВТО в Twitter.
"Нгози Оконджо-Ивеала из Нигерии стала новым главой ВТО", - говорится в сообщении.
В организации добавили, что Оконджо-Ивеала стала также первой представительницей Африки, которая возглавила ВТО.
Ее каденция начнется 1 марта 2020 года.
BREAKING: Ngozi Okonjo-Iweala from Nigeria is appointed as the next WTO Director-General.- WTO (@wto) February 15, 2021
Dr. Okonjo-Iweala makes history as the first woman and the first African to lead the WTO.
Her term starts on the 1st of March 2021.
More details soon. #WTODG @NOIweala pic.twitter.com/2RJkkfK2Id
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти