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Espreso.tvОбществоПервая женщина на посту: Всемирную торговую организацию возглавит Нгози Оконджо-Ивеала из Нигерии

Первая женщина на посту: Всемирную торговую организацию возглавит Нгози Оконджо-Ивеала из Нигерии

Главой ВТО выбрали представительницу Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала

Об этом сообщает ВТО в Twitter.

"Нгози Оконджо-Ивеала из Нигерии стала новым главой ВТО", - говорится в сообщении.

В организации добавили, что Оконджо-Ивеала стала также первой представительницей Африки, которая возглавила ВТО.

Ее каденция начнется 1 марта 2020 года.

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