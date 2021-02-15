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Espreso.tvЭкономикаПадение украинского ВВП в октябре-декабре 2020 года замедлился до 0,7%, - Госстат

Падение украинского ВВП в октябре-декабре 2020 года замедлился до 0,7%, - Госстат


фото: reuters
Падение украинского ВВП в IV квартале 2020 замедлилось до 0,7%

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, реальный ВВП Украины в IV квартале 2020 года (октябрь-декабрь) увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 0,8% с учетом сезонного фактора.

По сравнению с IV кварталом 2019 года реальный ВВП уменьшился на 0,7%.

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