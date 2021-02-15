Падение украинского ВВП в октябре-декабре 2020 года замедлился до 0,7%, - Госстат
15 февраля, 2021, 16:22
Падение украинского ВВП в IV квартале 2020 замедлилось до 0,7%
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
Согласно сообщению, реальный ВВП Украины в IV квартале 2020 года (октябрь-декабрь) увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 0,8% с учетом сезонного фактора.
По сравнению с IV кварталом 2019 года реальный ВВП уменьшился на 0,7%.
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