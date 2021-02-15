Оккупанті на Донбассе обстреляли украинские позиции вблизи Славного и Светлодарска
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российско-оккупационные войска вели неприцельный огонь в сторону украинских позиций из станкового противотанкового гранатомета неподалеку Славного.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Светлодарск оккупанты совершили провокационные обстрелы из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских военных нет.
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