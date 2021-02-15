Обострение ситуации на Донбассе может быть весной, ближе к лету, - Арестович
Об этом информирует Украины 24 .
Арестович отметил, что Кремль не оставит попыток продавить Украины силой.
"Я не берусь назвать точную дату, хотя есть признаки, что может быть этой весной, ближе к лету", - сказал Арестович.
По его словам, переговоры по Донбассу идут очень вяло, а перемирие "подвешенное на волоске".
"Поскольку ситуация практически зашла в тупик и остается попытка воспользоваться помощью США, может быть, это поможет, больше рассчитывать не на что. Но я на 100% уверен, что Россия готовит какой-то нехороший сюрприз, и это в том или ином варианте обернется обострением на фронте ", - резюмировал советник.
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Трое украинских военнослужащих погибли в воскресенье, 14 февраля 2021 года, подорвавшись на взрывном устройстве возле поселка Новолуганское Бахмутского района Донецкой области.
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