Обострение ситуации на Донбассе может быть весной, ближе к лету, - Арестович

15 февраля, 2021, 07:39

Советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что обострение ситуации на Донбассе может быть этой весной, ближе к лету

Об этом информирует Украины 24 .

Арестович отметил, что Кремль не оставит попыток продавить Украины силой.

"Я не берусь назвать точную дату, хотя есть признаки, что может быть этой весной, ближе к лету", - сказал Арестович.

По его словам, переговоры по Донбассу идут очень вяло, а перемирие "подвешенное на волоске".

"Поскольку ситуация практически зашла в тупик и остается попытка воспользоваться помощью США, может быть, это поможет, больше рассчитывать не на что. Но я на 100% уверен, что Россия готовит какой-то нехороший сюрприз, и это в том или ином варианте обернется обострением на фронте ", - резюмировал советник.

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