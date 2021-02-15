Новая почта упростила правила упаковок для отправлений: что нового

15 февраля, 2021, 16:56

Новая почта с 1 февраля упростила правила упаковок для большинства типов отправлений

Об этом сообщила пресс-служба Новой почты.

Согласно сообщению, с 1 февраля Новая почта ввела новые правила упаковки. Они касаются большинства категорий отправлений и расширяют альтернативы для надежной упаковки посылок и грузов, чтобы предотвратить их повреждение.

Отмечается, что основной формой упаковки по-прежнему остается коробка. Однако теперь компания будет предоставлять альтернативные упаковки для большинства типов отправлений.

В частности, для отправки бумажных документов предпочтение будет отдаваться бумажному или полиэтиленовому конверту, а для пластиковых - конвертам с воздушно-пузырчатой пленкой. Ранее для документов толще 2 см использовалась коробка.

Одежда и текстиль до 2 кг и до 40 см будет транспортироваться в полиэтиленовых пакетах, а более 2 кг и 40 см - в гофрокартонной коробке или в пакете для отправлений с обязательным плоским основанием. Раньше всю одежду и текстиль с оценочной стоимостью более 2 тыс. грн отправлялся только в гофрокартонной коробке.

Обувь, которая имеет фирменную коробку, по новым правилам отправляется в пакете для отправлений или обматывается стрейч-пленкой. Обувь без фирменной коробки отправляется в гофрокартонной коробке. Ранее вся обувь с оценочной стоимостью более 2 тыс. грн отправлялась только в гофрокартонной коробке.

Плоские объемные отправления в товарной упаковке, такие как телевизоры, мониторы и т.д., если их стоимость не превышает 10 тыс. грн, не будут нуждаться в дополнительной упаковке. Если стоимость превышает 10 тыс. грн - товар дополнительно упаковывается в пятислойный гофрокартон. Ранее все телевизоры и мониторы нуждались в дополнительной упаковке в коробку, паллетные борта или флэт-боксы.

Гаджеты, канцелярия, книги и другие мелкие нехрупкие отправления в упаковке могут отправляться обернутыми в воздушно-пузырчатую пленку и помещенными в пакет, или в конверт с воздушно-пузырчатой пленкой, или в гофрокартонную коробку. Ранее обязательно в коробку должны были паковаться отправления, имевшие округлую или выпуклую форму, острые края или содержащие хрупкие элементы.

Объемные упакованные грузы в заводской гофрокартонной коробке, выдерживающие нагрузки внутри без деформаций не требуют доупаковки. Ранее все подобные грузы весом до 30 кг и стороной более 70 см дополнительно упаковывались в паллетные борта.

Кроме того, добавили в пресс-службе, с 16 февраля Новая почта упрощает тарифообразование для отправки грузов. Изменения коснутся трех категорий: отправка в паллетных бортах, Flat-боксах и деревянной обрешетке. Тарификация становится прозрачной для клиента, который теперь сможет заранее рассчитать стоимость доставки своего отправления.