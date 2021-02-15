Непогода в Украине: работает 1,5 тыс. единиц спецтехники, движение грузовиков ограничено в четырех областях

15 февраля, 2021, 19:29

В Украине бушует непогода. Ограничено движение в Волынской, Ивано-Франковской, Львовской и Ривненской областях

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 18:00 наблюдается местами снег в Кировоградской, Львовской и Черкасской областях", - говорится в сообщении.

Продолжают действовать ограничения движения большегрузного и крупногабаритного автотранспорта с целью обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники:

Волынская область - на а/д Т-18-02 Маюничи-Шклинь (участок Торчин-Шклинь), Т-03-03 Луцк-Радомышль-Демидовка-Дубно, Т-03-05 Нововолынск-Михайловка (участок Павловка-Михайловка) и Т-03-62 Бубнов-Радович.

Ивано-Франковская область - на а/д Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (участок г.. Коломыя - г. Городенка) и Р-20 Снятин-Тязив (участок г.. Снятин - г. Городенка).

Львовская область - на автодорогах местного значения в пределах области.

В связи с порывами ветра и образованием заносов в Ривненской области остается ограничение движения на автодорогах регионального значения в пределах области, а именно: Т-18-06 Ривне-Млынов-Буск-Перемышляны; Т-18-15 Дубно-Млинов; Т-18-17 Бережниця-Степань-Деражное-Клевань; Т-18-24 Дерманка-Корец, - говорится в сообщении.

Для расчистки дорог от Службы автомобильных дорог привлечено около 2 тыс. человек и 1 тыс. 500 ед. техники.

"В связи со стабилизацией обстановки работа штаба Укравтодора приостановлена до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Отметим, на въездах в город Киев продолжают функционировать 8 пунктов обогрева ГСЧС.

Отмечается, 16 февраля ожидается холодная погода, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -15°С...-20°С, на севере Левобережья -21°С...-26°С, днем -8°С...-13°С; в южной части и на Закарпатье ночью -9°С...-14°С, днем -3°С...-8°С (на Закарпатье 0°С...-3°С).

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