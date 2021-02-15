НАТО готово развернуть флот разведывательных беспилотников на восточном фланге

15 февраля, 2021, 17:17

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Альянс готов задействовать флот разведывательных беспилотников. Планируется, что они будут мониторить восточный и южный фланг НАТО

Об этом в Twitter сообщил пресс-офицер Дилан Уайт.

В частности, Столтенберг заявил, что на видеоконференции с министрами обороны стран НАТО 17-18 февраля предложит увеличить финансирование развертывания сил и боевых групп на восточном фланге у границ с Россией.

Кроме того, он предложит начать обсуждение инициативы "НАТО-2030" в рамках подготовки к саммиту в 2021 году, а также заявил, что флот разведывательных беспилотников из пяти единиц беспилотников AGS готов к миссиям на восточном направлении.

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