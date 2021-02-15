Нафтогаз будет сотрудничать с румынской OMV Petrom при разведке нефтегазовых участков в Черном море

15 февраля, 2021, 16:15

Нафтогаз подписал меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству с румынской OMV Petrom при разведке нефтегазовых участков в украинской части акватории Черного моря

Об этом сообщила пресс-служба Укргаздобычи.

Согласно сообщению, группа "Нафтогаз" подписала меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества с ведущей интегрированной энергетической компанией Юго-Восточной Европы - румынской OMV Petrom. Нафтогаз и OMV Petrom нацелены реализовывать совместные проекты по разведке и добыче газа в Украине.

По словам главного исполнительного директора группы Нафтогаз Отто Ватерланда, в течение 2020 года Нафтогаз работал над созданием и открытием новых возможностей в области разведки и разработки новых газовых месторождений в Украине.

"Получив лицензии со значительным потенциалом на шельфе Черного моря и Юзовской площади, а также учитывая остаточный потенциал участков в Западной Украине, Нафтогаз пока ускоряет выполнение собственных инвестиционных планов. Частью стратегии компании является привлечение опытных международных партнеров для совместных инвестиций", - цитирует пресс-служба слова Ватерланда.

Он добавил, что привлечение международных инвесторов является важным шагом на пути к газовой независимости Украины до 2030 года.

"Мы считаем компанию OMV Petrom ценным и авторитетным партнером по инвестиционным потенциалом, знаниями и соответствующим опытом работы в регионе. Компания OMV Petrom открыла перспективное месторождение Нептун в Черном море, имеет знания и технологии в области бурения на шельфе и доказанный опыт успешной и эффективной разработки участков на суше в румынских Карпатах, регионе, имеющем общую геологическую историю с Карпатским регионом Украины. Мы видим большой потенциал совместной работы на этих участках и надеемся осуществить определенные шаги по налаживанию сотрудничества в ближайшем будущем ", - отметил Ватерланд.

В пресс-службе отметили, что Нафтогаз и OMV Petrom начнут анализ возможностей по сотрудничеству на перспективных нефтегазовых участках в украинской части акватории Черного моря. Так, согласно решению правительства Нафтогаз уже подал документы для получения 36 спецразрешений для разведки указанных участков.

Как отметил член исполнительного совета OMV Petrom Кристофер Вейт, стратегия компании заключается в расширении деятельности в Черном море. Партнерство с Украиной является логическим шагом на пути оценки возможностей в регионе, поскольку страна имеет едва ли не крупнейший потенциал добычи природного газа в Европе.

В пресс-служба напомнили, что в 2020 году Нафтогаз разработал и приступил к реализации новой стратегии развития ресурсной базы, направленной на удвоение запасов компании. Среди стратегических проектов - разведка и освоение участков Черного моря, залежей газа в плотных коллекторах Юзовской площади, а также перспективных площадей в Западном регионе.