На заседании ТКГ отдельно поднимут вопрос нарушений Россией режима прекращения огня, - делегация Украины
15 февраля, 2021, 20:20
16 и 17 февраля Трехсторонняя контактная группа проведет ряд заседаний
Об этом сообщает делегация Украины в ТКГ в Facebook.
16 февраля пройдут заседания подгрупп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы, 17 февраля - общее заседание ТКГ.
Повестка дня:
- соблюдение режима прекращения огня,
- продолжение разработки плана совместных шагов;
- восстановление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье;
- обмен удерживаемыми лицами; д
- доступ международных организаций;
- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.
"Отдельно будет поставлен вопрос о многочисленных нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ", - говорится в сообщении.
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