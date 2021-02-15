На заседании ТКГ отдельно поднимут вопрос нарушений Россией режима прекращения огня, - делегация Украины

15 февраля, 2021, 20:20

16 и 17 февраля Трехсторонняя контактная группа проведет ряд заседаний

Об этом сообщает делегация Украины в ТКГ в Facebook.

16 февраля пройдут заседания подгрупп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы, 17 февраля - общее заседание ТКГ.

Повестка дня:

соблюдение режима прекращения огня,

продолжение разработки плана совместных шагов;

восстановление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье;

обмен удерживаемыми лицами; д

доступ международных организаций;

восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

"Отдельно будет поставлен вопрос о многочисленных нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ", - говорится в сообщении.