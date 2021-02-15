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Espreso.tvОбществоНа заседании ТКГ отдельно поднимут вопрос нарушений Россией режима прекращения огня, - делегация Украины

На заседании ТКГ отдельно поднимут вопрос нарушений Россией режима прекращения огня, - делегация Украины

16 и 17 февраля Трехсторонняя контактная группа проведет ряд заседаний

Об этом сообщает делегация Украины в ТКГ в Facebook.

16 февраля пройдут заседания подгрупп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы, 17 февраля - общее заседание ТКГ.

Повестка дня:

  • соблюдение режима прекращения огня,
  • продолжение разработки плана совместных шагов;
  • восстановление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье;
  • обмен удерживаемыми лицами; д
  • доступ международных организаций;
  • восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

"Отдельно будет поставлен вопрос о многочисленных нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ", - говорится в сообщении.

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