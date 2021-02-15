На заседании фракции "Слуга народа" обсудят отставку Уруского и назначение Витренко, - Мокан
Об этом рассказал представитель правительства в Верховной Раде, нардеп-"слуга" Василий Мокан в комментарии РБК-Украина.
Мокан отметил, что деталей членам фракции пока не сообщили.
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"Сегодня вечером на заседании фракции один из вопросов для рассмотрения - это кадровые вопросы. Вероятнее всего, что будет рассматриваться ситуация со сбором подписей за отставку вице-премьер-министра Олега Уруского. С такой инициативой выступают некоторые народные депутаты. Возможно, также будут дискуссии об очередной попытке назначения Юрия Витренко", - сказал он.
- Напомним, 17 декабря Верховная Рада отклонила кандидатуру бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко на должность первого вице-премьера - министра энергетики.
- 21 декабря на экстренном заседании правительства бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко назначили и. о. министра энергетики.
- 28 января Верховная Рада во второй раз отклонила кандидатуру Юрия Витренко на должность первого вице-премьера Украины - министра энергетики.
- По словам заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко, в Раду третий раз подадут законопроект о назначении Юрия Витренко министром энергетики
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