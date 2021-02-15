На заседании фракции "Слуга народа" обсудят отставку Уруского и назначение Витренко, - Мокан

15 февраля, 2021, 15:25

15 февраля нардепы "слуги" рассмотрят кадровые вопросы на заседании фракции

Об этом рассказал представитель правительства в Верховной Раде, нардеп-"слуга" Василий Мокан в комментарии РБК-Украина.

Мокан отметил, что деталей членам фракции пока не сообщили.

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"Сегодня вечером на заседании фракции один из вопросов для рассмотрения - это кадровые вопросы. Вероятнее всего, что будет рассматриваться ситуация со сбором подписей за отставку вице-премьер-министра Олега Уруского. С такой инициативой выступают некоторые народные депутаты. Возможно, также будут дискуссии об очередной попытке назначения Юрия Витренко", - сказал он.

Напомним, 17 декабря Верховная Рада отклонила кандидатуру бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко на должность первого вице-премьера - министра энергетики.

21 декабря на экстренном заседании правительства бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко назначили и. о. министра энергетики.

28 января Верховная Рада во второй раз отклонила кандидатуру Юрия Витренко на должность первого вице-премьера Украины - министра энергетики.

По словам заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко, в Раду третий раз подадут законопроект о назначении Юрия Витренко министром энергетики

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