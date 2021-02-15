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Espreso.tvОбществоНа Донбассе оккупанты трижды обстреляли украинские позиции, погибли трое военных ООС

На Донбассе оккупанты трижды обстреляли украинские позиции, погибли трое военных ООС

За прошедшие сутки, 14 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки" Восток ", вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь по нашим позициям со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки" Север " , у Новоалександровки, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия ", - говорится в сообщении.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. На обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ.

Недалеко от населенного пункта Новолуганское, при перемещении на позиции, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

Командование операции Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибших воинов.

С начала текущих суток, 15 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинам, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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