Минобразования вводит курсы подготовки к ВНО для детей с оккупированных Крыма и Донбасса, - Шкарлет

"Мы хотим привлечь как можно больше детей, завершивших обучение в учреждениях общего среднего образования на временно оккупированной территории после апреля 2014 года, к обучению в Украине", - подчеркнул министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Он рассказал, что пилотный проект будет действовать в течение 2021-2022 годов в девяти учреждениях высшего образования:

Донецкий национальный технический университет;

Житомирский государственный университет имени Ивана Франко;

Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко;

Мариупольский государственный университет;

Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова;

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"

Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля;

Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского;

Херсонский государственный университет.

"В этих ЗВО расположены образовательные центры" Донбасс-Украина "и" Крым-Украина ", которые будут помогать поступающим с ТОТ подавать необходимые документы для обучения на подготовительных курсах. Проконсультироваться можно и по телефону правительственной горячей линии 0800504425", - отметил Шкарлет .

Также Сергей Шкарлет сообщил, что высшие учебные заведения должны способствовать на период обучения обеспечению слушателей подготовительных курсов местами в общежитии. Набор на курсы уже начался, обучение будет происходить по очной, смешанной или дистанционной формам.

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