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Минобразования вводит курсы подготовки к ВНО для детей с оккупированных Крыма и Донбасса, - Шкарлет


фото: slovoidilo
МОН запускает проект подготовки к ВНО для детей с оккупированных Крыма и ОРДЛО

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

"В рамках реализации инициативы президента Владимира Зеленского по содействию молодежи с временно оккупированных территорий Украины при вступлении в учреждения высшего образования Министерство образования и науки ввело пилотный проект бесплатных подготовительных курсов для детей с временно оккупированных территорий", - говорится в сообщении.

"Мы хотим привлечь как можно больше детей, завершивших обучение в учреждениях общего среднего образования на временно оккупированной территории после апреля 2014 года, к обучению в Украине", - подчеркнул министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Он рассказал, что пилотный проект будет действовать в течение 2021-2022 годов в девяти учреждениях высшего образования:

  • Донецкий национальный технический университет;
  • Житомирский государственный университет имени Ивана Франко;
  • Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко;
  • Мариупольский государственный университет;
  • Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова;
  • Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"
  • Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля;
  • Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского;
  • Херсонский государственный университет.

"В этих ЗВО расположены образовательные центры" Донбасс-Украина "и" Крым-Украина ", которые будут помогать поступающим с ТОТ подавать необходимые документы для обучения на подготовительных курсах. Проконсультироваться можно и по телефону правительственной горячей линии 0800504425", - отметил Шкарлет .

Также Сергей Шкарлет сообщил, что высшие учебные заведения должны способствовать на период обучения обеспечению слушателей подготовительных курсов местами в общежитии. Набор на курсы уже начался, обучение будет происходить по очной, смешанной или дистанционной формам.

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