Минобразования вводит курсы подготовки к ВНО для детей с оккупированных Крыма и Донбасса, - Шкарлет
Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.
"Мы хотим привлечь как можно больше детей, завершивших обучение в учреждениях общего среднего образования на временно оккупированной территории после апреля 2014 года, к обучению в Украине", - подчеркнул министр образования и науки Сергей Шкарлет.
Он рассказал, что пилотный проект будет действовать в течение 2021-2022 годов в девяти учреждениях высшего образования:
- Донецкий национальный технический университет;
- Житомирский государственный университет имени Ивана Франко;
- Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко;
- Мариупольский государственный университет;
- Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова;
- Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"
- Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля;
- Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского;
- Херсонский государственный университет.
"В этих ЗВО расположены образовательные центры" Донбасс-Украина "и" Крым-Украина ", которые будут помогать поступающим с ТОТ подавать необходимые документы для обучения на подготовительных курсах. Проконсультироваться можно и по телефону правительственной горячей линии 0800504425", - отметил Шкарлет .
Также Сергей Шкарлет сообщил, что высшие учебные заведения должны способствовать на период обучения обеспечению слушателей подготовительных курсов местами в общежитии. Набор на курсы уже начался, обучение будет происходить по очной, смешанной или дистанционной формам.
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