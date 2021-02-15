Милевский, Воронин и россияне: стало известно, с кем пил футболист Селезнев на сборах в Турции

15 февраля, 2021, 14:52

Форвард коваливского "Колоса" Евгений Селезнев подтвердил, что встречался и выпивал с известными футболистами во время сбора в Турции

Об этом сообщает телеканал "Футбол 1/2/3".

Селезнев сообщил журналистам "Большого футбола", что в Турции встретился с форвардом "Мина" Артемом Милевским, экс-нападающим сборной Украины Андреем Ворониным, а также бывшими футболистами сборной России Андреем Аршавиным, Владиславом Радимовым и Александром Самедов.

Известные футболисты встретились за два дня до того, как Селезнев досрочно покинул собрание "Колоса" в Турции. На встрече не обошлось без алкоголя.

Напомним, что форвард был отозван со сборов команды в Турции из-за грубого нарушения режима. Сам футболист отрицал это и уверял, что с его стороны никаких нарушений, в частности относительно нетрезвого состояния, не было.

35-летний Селезнев перешел в "Колоса" осенью 2020 года. В нынешнем сезоне сыграл за клуб из Коваливки 12 матчей, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

Также нападающий выступал за "Шахтер", "Арсенал", "Днепр", российскую "Кубань", испанский "Малагу", турецкие "Карабюкспор", "Акхисар Беледиеспор" и "Бурсаспор".

На счету Селезнева 57 матчей и 11 голов за сборную Украины.

26 января Евгений Селезнев бросился на защиту Ярослава Ракицкого , который играет за питерский "Зенит"

31 января стало известно, что бывшего футболиста сборной Украины Евгения Селезнева отчислили из "Колоса" за нарушение режима на тренировочном сборе в Турции.

Сообщалось, что причиной могло стать то, что Селезнев устроил пьянку с бывшим футболистом сборной Украины Андреем Ворониным перед контрольным матчем в Турции.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb