Милевский, Воронин и россияне: стало известно, с кем пил футболист Селезнев на сборах в Турции
Об этом сообщает телеканал "Футбол 1/2/3".
Селезнев сообщил журналистам "Большого футбола", что в Турции встретился с форвардом "Мина" Артемом Милевским, экс-нападающим сборной Украины Андреем Ворониным, а также бывшими футболистами сборной России Андреем Аршавиным, Владиславом Радимовым и Александром Самедов.
Известные футболисты встретились за два дня до того, как Селезнев досрочно покинул собрание "Колоса" в Турции. На встрече не обошлось без алкоголя.
Напомним, что форвард был отозван со сборов команды в Турции из-за грубого нарушения режима. Сам футболист отрицал это и уверял, что с его стороны никаких нарушений, в частности относительно нетрезвого состояния, не было.
35-летний Селезнев перешел в "Колоса" осенью 2020 года. В нынешнем сезоне сыграл за клуб из Коваливки 12 матчей, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.
Также нападающий выступал за "Шахтер", "Арсенал", "Днепр", российскую "Кубань", испанский "Малагу", турецкие "Карабюкспор", "Акхисар Беледиеспор" и "Бурсаспор".
На счету Селезнева 57 матчей и 11 голов за сборную Украины.
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