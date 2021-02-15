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Espreso.tvОбществоМужчина похитил оборудование из "Охматдета" на 250 тыс. грн, ему грозит до шести лет тюрьмы

Мужчина похитил оборудование из "Охматдета" на 250 тыс. грн, ему грозит до шести лет тюрьмы

Злоумышленник проник в один из кабинетов детской больницы "Охматдет" и похитил датчик от сканера ультразвукового диагностирования

Об этом сообщает Киевская милиция.

Стоимость похищенного составляет около 250 тыс. грн. Мужчине грозит шесть лет тюрьмы.

Оперативники задержали подозреваемого через несколько дней после кражи.

Им оказался 28-летний мужчина из Кировоградской области.

Полиция провела обыск в доме правонарушителя, где обнаружили похищенный датчик от сканера ультразвукового диагностирования.

В ходе проверки стало известно, что мужчина неоднократно привлекался к ответственности за совершение аналогичных преступлений.

По данному факту начато уголовное производство по факту кражи. Задержанному сообщено о подозрении.

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