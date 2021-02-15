Может накричать, - лучший футболист "Шахтера" признался, что с тренером Каштру лучше не шутить
15 февраля, 2021, 16:46
Голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин рассказал, что с главным тренером Луишем Каштру лучше не шутить
Об этом сообщает Football.ua.
По словам Трубина, во время тренировочного процесса Луиш Каштру может накричать на кого-то из игроков, которые спокойно работают.
"Каштру может и накричать, если видит, что игрок расслаблен или филонит. Мистер умеет подбодрить, чтобы игроки добросовестно работали. С ним лучше не шутить", - признался Трубин.
По версии фанатов, лучшим футболистом "Шахтера" в 2020 году был голкипер Анатолий Трубин. В этом сезоне 19-летний вратарь провел 14 матчей, из которых 6 "на ноль".
- 10 декабря стало известно, что Анатолий Трубин претендует на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов.
- Анатолий Трубин вошел в топ-3 голкиперов группового турнира Лиги чемпионов.
- 28 декабря сообщалось, что миланский "Интер" заинтересован в трансфере Трубина .
- 4 февраля стало известно, что Трубин попал в сферу интересов римского "Лацио" .
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