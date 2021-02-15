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Espreso.tvСпортМожет накричать, - лучший футболист "Шахтера" признался, что с тренером Каштру лучше не шутить

Может накричать, - лучший футболист "Шахтера" признался, что с тренером Каштру лучше не шутить


фото: Getty Images
Голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин рассказал, что с главным тренером Луишем Каштру лучше не шутить

Об этом сообщает Football.ua.

По словам Трубина, во время тренировочного процесса Луиш Каштру может накричать на кого-то из игроков, которые спокойно работают.

"Каштру может и накричать, если видит, что игрок расслаблен или филонит. Мистер умеет подбодрить, чтобы игроки добросовестно работали. С ним лучше не шутить", - признался Трубин.

По версии фанатов, лучшим футболистом "Шахтера" в 2020 году был голкипер Анатолий Трубин. В этом сезоне 19-летний вратарь провел 14 матчей, из которых 6 "на ноль".

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