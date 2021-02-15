Морозы до -22°C и гололедица: Наталья Диденко рассказала, какой будет погода 16 февраля
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram .
В ночь на 16 февраля в Украине ожидается -12°C...-18°C на северо-востоке, в Сумской, Харьковской, Черниговской областях, на Луганщине, Полтавщине, части Черкасчины, -17°C...-22°C.
Днем во вторник в большинстве областей -7°C...-14°C.
На Западе, в южной части и на юго-востоке максимально предполагается -4°C...-9°C.
На Закарпатье днем ожидается теплая погода, от -2°C до +2°C.
На дорогах будет гололедица.
Ветер северо-западный, в западных областях - юго-западный, небольшой, максимум умеренный.
В Киеве во вторник осадков не будет. На дорогах гололедица. Ближайшей ночью -16°C...-18°C, в окрестностях до -20°C, днем -8°C...-10°C.
17-18 февраля в Украине местами снег, поэтому морозы смягчатся, но только в дневные часы. Затем градусы снова пойдут вниз, а ближе к выходным морозы начнут ощутимо ослабевать.
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