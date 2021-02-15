Морозы до -22°C и гололедица: Наталья Диденко рассказала, какой будет погода 16 февраля

15 февраля, 2021, 17:18

В Украине 16 февраля ожидаются значительные морозы, гололед и небольшой ветер

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram .

В ночь на 16 февраля в Украине ожидается -12°C...-18°C на северо-востоке, в Сумской, Харьковской, Черниговской областях, на Луганщине, Полтавщине, части Черкасчины, -17°C...-22°C.

Днем во вторник в большинстве областей -7°C...-14°C.

На Западе, в южной части и на юго-востоке максимально предполагается -4°C...-9°C.

На Закарпатье днем ожидается теплая погода, от -2°C до +2°C.

На дорогах будет гололедица.

Ветер северо-западный, в западных областях - юго-западный, небольшой, максимум умеренный.

В Киеве во вторник осадков не будет. На дорогах гололедица. Ближайшей ночью -16°C...-18°C, в окрестностях до -20°C, днем -8°C...-10°C.

17-18 февраля в Украине местами снег, поэтому морозы смягчатся, но только в дневные часы. Затем градусы снова пойдут вниз, а ближе к выходным морозы начнут ощутимо ослабевать.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb