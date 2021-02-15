Любитель костра и песен, - Маркевич высказал свое мнение о Селезнева
Об этом сообщает Большой Футбол
Маркевич заявил, что таких людей, как Селезнев, он называет любителями костра и песен.
"Я таких, как Селезнев, называю любителями костра и песен. У меня тоже было много проблем. Но я искал те моменты, где его можно было выпускать. Он выходил и решал очень важные матчи", - сказал Мирон Маркевич, который работал с форвардом в "Днепре"
Напомним, что форвард был отозван со сборов команды в Турции из-за грубого нарушения режима. Сам футболист отрицал это и уверял, что с его стороны никаких нарушений, в частности относительно нетрезвого состояния, не было.
35-летний Селезнев перешел в "Колос" осенью 2020 года. В нынешнем сезоне сыграл за клуб из Коваливки 12 матчей, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.
Также нападающий выступал за "Шахтер", "Арсенал", "Днепр", российскую "Кубань", испанский "Малагу", турецкие "Карабюкспор", "Акхисар Беледиеспор" и "Бурсаспор".
На счету Селезнева 57 матчей и 11 голов за сборную Украины.
- 26 января Евгений Селезнев бросился на защиту Ярослава Ракицкого, который играет за питерский "Зенит"
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- Сообщалось, что причиной могло стать то, что Селезнев устроил пьянку с бывшим футболистом сборной Украины Андреем Ворониным перед контрольным матчем в Турции.
- 15 февраля Селезнев подтвердил, что встречался и выпивал с известными футболистами во время сбора в Турции.
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