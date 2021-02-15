Любитель костра и песен, - Маркевич высказал свое мнение о Селезнева

15 февраля, 2021, 15:33

Глава комитета национальных команд УАФ Мирон Маркевич признался, что под его руководством Евгений Селезнев мог помочь команде

Об этом сообщает Большой Футбол

Маркевич заявил, что таких людей, как Селезнев, он называет любителями костра и песен.

"Я таких, как Селезнев, называю любителями костра и песен. У меня тоже было много проблем. Но я искал те моменты, где его можно было выпускать. Он выходил и решал очень важные матчи", - сказал Мирон Маркевич, который работал с форвардом в "Днепре"

Напомним, что форвард был отозван со сборов команды в Турции из-за грубого нарушения режима. Сам футболист отрицал это и уверял, что с его стороны никаких нарушений, в частности относительно нетрезвого состояния, не было.

35-летний Селезнев перешел в "Колос" осенью 2020 года. В нынешнем сезоне сыграл за клуб из Коваливки 12 матчей, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

Также нападающий выступал за "Шахтер", "Арсенал", "Днепр", российскую "Кубань", испанский "Малагу", турецкие "Карабюкспор", "Акхисар Беледиеспор" и "Бурсаспор".

На счету Селезнева 57 матчей и 11 голов за сборную Украины.

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