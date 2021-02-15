Лавров: разрыв отношений России с ЕС "уже происходит"

15 февраля, 2021, 15:02

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что разрыв в отношениях России и ЕС начался давно и их разрывает Брюссель

Об этом он заявил на встрече с финским коллегой Пеккой Хаависто в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

По его словам, любому человеку, который интересуется политикой, известно, что "разрыв давно происходит, отношения последовательно разрывает Европейский Союз".

"Мы готовы обсуждать проблемы. Когда это отвечает в том числе и интересам РФ, мы взаимодействуем и по вопросам изменения климата, и по окружающей среде, - отметил российский министр. - Но как раз этих отношения были сознательно разрушены по инициативе Брюсселя".

Лавров отметил, что Россия будет готова к возобновлению отношений с Евросоюзом, если Брюссель перестанет их разрывать.

"Выбор за Евросоюзом. Если он решит, что все-таки отношения нужно восстанавливать и вернуть назад действия по их разрыву, о которых я упомянул, мы будем к этому тоже готовы", - сказал Лавров.

Министр отметил, что попустительство Брюсселя грубым нарушением прав русскоязычных и нападкам на русский язык и культуру свидетельствует о том, что Евросоюз удаляется от всего, что связано с Россией.

Ранее Лавров в эфире программы "Соловьев LIVE", отвечая на вопрос о том, идет ли Россия к разрыву с ЕС, сказал: "Мы исходим из того, что мы готовы".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже заявил, что слова Лаврова СМИ цитировали вне контекста, и смысл заключается в том, что Москва хотела бы развивать отношения с Брюсселем, но надо быть готовым к худшему.

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