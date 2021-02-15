Курс валют: доллар незначительно подорожал в начале недели

15 февраля, 2021, 09:15

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 15 февраля 2021 года на отметке 27,84 грн / $

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 12 февраля курс составил 27,83 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 15 февраля установлен на уровне 33,68 грн / евро. По состоянию на 12 февраля курс составлял 33,81 грн / евро.

На наличном рынке 15 февраля станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,92 продают - по 28,02 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,50 до 28,80 грн / $, продажи - в пределах 27,93 - 28,80 грн / $.

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