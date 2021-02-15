Коронавирусом переболело более половины населения Украины, - вирусолог
Об этом заведующий отделом вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского Алла Мироненко заявила в интервью Главкому.
"Человек не болеет одной инфекционной болезнью несколько раз. Понимаете, уже более половины населения переболело COVID-19. Поэтому сокращается количество тех, кого пока коронавирус обходил. Учтите, что большая часть людей переболели и даже об этом не знают, но у них есть антитела. Сейчас уже есть существенный слой населения, который нечувствителен к этой болезни, потому что это уже у них позади. Скоро вообще некому будет болеть", - сказала Мироненко.
Вирусолог подчеркнула, что людей, которые переболели COVID-19, вакцинировать не нужно, по крайней мере тех, которые имеют документальное подтверждение, что переболели.
- Напомним, согласно официальной статистике по состоянию на 15 февраля, в Украине зарегистрировали 1 млн 273 тыс. 475 случаев заболевания коронавирусом.
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