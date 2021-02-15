Контрольная с порнографией для львовских студентов: преподавателю выписали выговор за "неапробированныех материалы"

15 февраля, 2021, 19:57

Преподаватель Национального университета Львовская политехника Дмитрий Зербино, который в декабре 2020 года показывал студентам порнографические материалы, получил выговор

Об этом сообщила руководитель центра коммуникаций учебного заведения Наталья Павлишин в комментарии Общественному.

Соответствующее решение выписать выговор приняла комиссия, созданная после инцидента. На время ее работы преподавателя временно отстраняли от работы.

В состав этой группы входили представители университетской комиссии по этике, специалисты с кафедры педагогики, по информационному обеспечению и юристы.

Они приняли решение вынести выговор Зербино за то, что он использовал неапробированные учебные материалы, то есть такие, которые не утверждены официально.

Также предупреждение от комиссии получили директор Института компьютерных наук, где преподает Зербино, заведующий кафедрой и председатель научно-методической комиссии.

Напомним, выпускница "Львовской политехники" Наталья Кондратов заявила, что преподаватель вуза Дмитрий Зербино устроил студентам первого курса Института компьютерных наук контрольную с демонстрацией порнографических изображений.

Впоследствии, преподавателя Национального университета "Львовская политехника", которого обвиняют в том, что на контрольной работе он показывал студентам-первокурсникам порнографические изображения, отстранили от работы.

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