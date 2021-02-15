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Espreso.tvОбществоКомитет Рады рекомендует парламенту признать Революцию Достоинства ключевым событием государства Украина

Комитет Рады рекомендует парламенту признать Революцию Достоинства ключевым событием государства Украина


фото: gettyimages
Верховной Раде рекомендуют принять заявление в связи с седьмой годовщиной событий Революции Достоинства

Об этом сообщает пресс-служба ВР.

Проект постановления включая позицию Совета по:

  • определению Революции Достоинства одним из ключевых моментов украинского государства;
  • недопустимости затягивания расследования "дел Майдана";
  • важности памяти о Небесной сотне;
  • недопустимости узурпации власти;
  • политической оценки режима экс-президента Виктора Януковича;
  • осуждения противоправных действий отдельных сотрудников "Беркута", милиционеров, военнослужащих внутренних войск, судебных исполнителей, прокуроров, судей, других лиц во время Революции Достоинства;
  • важности мирных собраний и недопустимости произвола.

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