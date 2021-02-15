Комитет Рады рекомендует парламенту признать Революцию Достоинства ключевым событием государства Украина
15 февраля, 2021, 16:30
Верховной Раде рекомендуют принять заявление в связи с седьмой годовщиной событий Революции Достоинства
Об этом сообщает пресс-служба ВР.
Проект постановления включая позицию Совета по:
- определению Революции Достоинства одним из ключевых моментов украинского государства;
- недопустимости затягивания расследования "дел Майдана";
- важности памяти о Небесной сотне;
- недопустимости узурпации власти;
- политической оценки режима экс-президента Виктора Януковича;
- осуждения противоправных действий отдельных сотрудников "Беркута", милиционеров, военнослужащих внутренних войск, судебных исполнителей, прокуроров, судей, других лиц во время Революции Достоинства;
- важности мирных собраний и недопустимости произвола.
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