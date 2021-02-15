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Espreso.tvСпортКлуб из Саудовской Аравии погнал из команды сына Луческу

Клуб из Саудовской Аравии погнал из команды сына Луческу


фото: Getty Images
Разван Луческу, сын Мирчи Луческу, был уволен с поста главного тренера футбольного клуба "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный twitter "Аль-Хиляль".

Руководство "Аль-Хиляль" было обеспокоено последними результаты команды. Клуб из Саудовской Аравии проиграл "Аль-Наср Рияд" (0:3) в матче за Суперкубок страны. А в чемпионате уступили "Абху" (2:3) и "Дамаку" (1:0), сумев обыграть только последнюю команду первенства "Аль-Айн" (0:5).

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Разван Луческу возглавлял аравийскую команду с 2019 года. Под руководством 51-летнего румына команда становилась победителем Лиги чемпионов АФК и чемпионом Саудовской Аравии.

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