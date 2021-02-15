Катастрофа Ан-26 в Чугуеве: подозреваемым военнослужащим продлили арест

Об этом сказал адвокат Александр Фролов, передает " РБК-Украина ".

"Продолжены аресты и Глазунову и Жуку до 18 марта", - сообщил он.

Адвокат добавил, что суды проигнорировали обращение личного состава 9 авиационных полков ВСУ, которые призывали отпустить из-под стражи офицеров Глазунова и Жука.

Фролов отметил, что его подзащитный, руководитель полетов Александр Жук, не нарушал нормы служебных инструкций, отправляя в полет самолет АН-26 с курсантами. В частности, руководитель полетов не имел полномочий проверять перегрузки каждого борта или оформлять допуск к полету командира экипажа.

Также следствие по делу АН-26 продлено до 17 марта. Это решение принял 5 февраля заместитель генпрокурора Максим Якубовский.

Напомним, в пятницу, 25 сентября 2020 года, около 20:50 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский, возле военного аэропорта Чугуева Харьковской области, упал и загорелся военный самолет марки АН-26 одной из воинских частей. На его борту предварительно находились 27 человек - курсанты Харьковского университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба и экипаж из военнослужащих

Днем 26 сентября был официально заявлено, что на месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших курсантов, еще один умер в больнице, а один выжил , при его жизни борются медики. То есть это все 27 человек, находившихся в самолете в момент падения.

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