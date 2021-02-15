Как в сауне, только наоборот - звезда "Динамо" о матче УПЛ зимой

15 февраля, 2021, 12:59

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко рассказал, как прошел матч против "Олимпика" после зимней паузы

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на "Профутбол".

В первом после зимней паузы туре, "Динамо" в Киеве одержало волевую победу над "Олимпиком" 3: 1, дожав соперника лишь после удаления в составе дончан в конце матча.

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко признался, что в первые 10 минут ему было трудно и очень холодно.

"Как в сауне, только наоборот. Уши пекли немного. Если честно, первые 10 минут трудно, очень холодно. А потом уже нормально. Все видели поле, мы играли, старались обезопасить свои ворота. Жаль, что пропустили. Но поло не позволяло нам контролировать мяч, разыгрывать, погода не позволяла. Мы больше сыграли разумно, как сказал Мистер ", - сказал Миколенко.

21-летний Виталий Миколенко выступает за первую команду "Динамо" с сезона 2017/18. За сборную Украины сыграл 11 матчей. По оценке transfermarkt его трансферная стоимость составляет 15 млн евро.

В этом сезоне защитник сыграл 18 матчей и отдал 2 результативные передачи.

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