К нам не было уважения, - Лопес объяснил, почему Ломаченко не получит реванша

15 февраля, 2021, 14:14

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес заявил, что не заинтересован в реванше с украинцем Василием Ломаченко

Об этом сообщает Bad Left Hook .

По словам Лопеса, к его команде не проявили уважения, поэтому не стоит ожидать бой-реванш.

"Потребности в реванше нет. Мы выходили в ринг и уничтожали всех подряд. Мы сделали то, что должны были сделать. Все говорят о реванше, но к нам не было никакого уважения. Нам не дали опцию реванша, так что это исходило от другой стороны ", - сказал Лопес.

В октябре 2020 Василий Ломаченко проиграл американцу Теофимо Лопесу в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA и IBF (Международной боксерской федерации) в легком весе.

2 февраля стало известно, что Василий Ломаченко и Теофимо Лопес получили предложение провести матч-реванш в Катаре.

4 февраля Лопес заявил, что в двух последующих боях не собирается встречаться с украинцем Василием Ломаченко .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb