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Espreso.tvСпортК нам не было уважения, - Лопес объяснил, почему Ломаченко не получит реванша

К нам не было уважения, - Лопес объяснил, почему Ломаченко не получит реванша


фото: Getty Images
Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес заявил, что не заинтересован в реванше с украинцем Василием Ломаченко

Об этом сообщает Bad Left Hook .

По словам Лопеса, к его команде не проявили уважения, поэтому не стоит ожидать бой-реванш.

"Потребности в реванше нет. Мы выходили в ринг и уничтожали всех подряд. Мы сделали то, что должны были сделать. Все говорят о реванше, но к нам не было никакого уважения. Нам не дали опцию реванша, так что это исходило от другой стороны ", - сказал Лопес.

В октябре 2020 Василий Ломаченко проиграл американцу Теофимо Лопесу в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA и IBF (Международной боксерской федерации) в легком весе.

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