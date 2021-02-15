К нам не было уважения, - Лопес объяснил, почему Ломаченко не получит реванша
15 февраля, 2021, 14:14
Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес заявил, что не заинтересован в реванше с украинцем Василием Ломаченко
Об этом сообщает Bad Left Hook .
По словам Лопеса, к его команде не проявили уважения, поэтому не стоит ожидать бой-реванш.
"Потребности в реванше нет. Мы выходили в ринг и уничтожали всех подряд. Мы сделали то, что должны были сделать. Все говорят о реванше, но к нам не было никакого уважения. Нам не дали опцию реванша, так что это исходило от другой стороны ", - сказал Лопес.
В октябре 2020 Василий Ломаченко проиграл американцу Теофимо Лопесу в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA и IBF (Международной боксерской федерации) в легком весе.
- 2 февраля стало известно, что Василий Ломаченко и Теофимо Лопес получили предложение провести матч-реванш в Катаре.
- 4 февраля Лопес заявил, что в двух последующих боях не собирается встречаться с украинцем Василием Ломаченко .
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