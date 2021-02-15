Гетманцев: отсутствие транша МВФ в 2021 году не станет катастрофой

15 февраля, 2021, 15:52

По словам председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева, Украине будет трудно пройти 2021 год без транша Международного валютного фонда (МВФ), однако его отсутствие не станет катастрофой

Об этом пишет Finclub .

"Мы убеждены в том, что нам пройти 21-й год без очередного транша МВФ будет гораздо труднее, но это ни в коем случае не будет катастрофой. У нас есть соответствующие ресурсы и возможности, чтобы это осуществить. Поэтому никакой катастрофы не будет. Будут выполнены бюджетные обязательства, будет в стране финансовая стабильность, будет валютная стабильность, а также стабильность в гривне", - цитирует издание слова Гетманцева во время брифинга в Верховной Раде.

В то же время, провал переговоров с МВФ Гетманцев назвал негативным результатом.

"Радоваться нечему, бесспорно такой результат является отрицательным. С другой стороны мы должны понимать, что сотрудничество с любым международным партнером возможно тогда, когда это удовлетворяет интересы как международных партнеров, так и Украины. Мы должны в этих переговорах найти правильный баланс , чтобы не перейти красные линии, ни нашего суверенитета, ни интересов украинцев", - отметил он.