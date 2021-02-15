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Espreso.tvЭкономикаГетманцев: отсутствие транша МВФ в 2021 году не станет катастрофой

Гетманцев: отсутствие транша МВФ в 2021 году не станет катастрофой


фото: 5.ua
По словам председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева, Украине будет трудно пройти 2021 год без транша Международного валютного фонда (МВФ), однако его отсутствие не станет катастрофой

Об этом пишет Finclub .

"Мы убеждены в том, что нам пройти 21-й год без очередного транша МВФ будет гораздо труднее, но это ни в коем случае не будет катастрофой. У нас есть соответствующие ресурсы и возможности, чтобы это осуществить. Поэтому никакой катастрофы не будет. Будут выполнены бюджетные обязательства, будет в стране финансовая стабильность, будет валютная стабильность, а также стабильность в гривне", - цитирует издание слова Гетманцева во время брифинга в Верховной Раде.

В то же время, провал переговоров с МВФ Гетманцев назвал негативным результатом.

"Радоваться нечему, бесспорно такой результат является отрицательным. С другой стороны мы должны понимать, что сотрудничество с любым международным партнером возможно тогда, когда это удовлетворяет интересы как международных партнеров, так и Украины. Мы должны в этих переговорах найти правильный баланс , чтобы не перейти красные линии, ни нашего суверенитета, ни интересов украинцев", - отметил он.

Гетманцев отметил, что сейчас стороны признали, что нуждаются в дополнительных консультациях в дальнейшем.

  • Напомним, 12 февраля миссия МВФ завершила свою работу в Украине в результате которой сторонам не удалось договориться о пересмотре программы stand-by для предоставления Украине очередного транша.
  • Отмечается, что одним из несогласованных вопросов стало требование МВФ сократить дефицит бюджета до 3,5%.
  • Заметим, по словам министра финансов Сергея Марченко, правительство не рассматривает вариантов на этот год, при которых Украина оказалась бы без поддержки МВФ.
  • Ключевым предположением Национального банка Украины также является продолжение сотрудничества с МВФ.

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