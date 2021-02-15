Футбольные звезды Украины: объявлены имена лучших игроков и тренеров года. ФОТО
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Мероприятие инициировали и организовали Украинская ассоциация футбола и Всеукраинская ассоциация футболистов-профессионалов.
Среди всех профессиональных футбольных клубов Украины проводился независимый опрос. Главный тренер, капитан и представитель пресс-службы каждой из команд заполняли анкету, где определяли лучших по их мнению.
Список победителей во всех номинациях:
"Лучший футболист Украины" - Виктор Цыганков ( "Динамо", Киев)
"Лучшая футболистка Украины" - Дарья Апанащенко ( "Жилстрой-1" Харьков).
"Символическая сборная лучших футболистов Украины":
Голкипер - Георгий Бущан ("Динамо").
Защитники - Виталий Миколенко, Илья Забарный (оба - "Динамо"), Николай Матвиенко, Додо (оба - "Шахтер").
Полузащитники - Тарас Степаненко ("Шахтер"), Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (оба - "Динамо").
Нападающие - Виктор Цыганков ("Динамо"), Шахаб Захеди ("Олимпик"/"Заря") Тайсон ("Шахтер").
"Символическая сборная лучших футболисток Украины":
Голкипер - Екатерина Самсон ("Жилстрой-2" Харьков).
Защитники - Анастасия Филенко, Ирина Подольская (обе - "Жилстрой-2" Харьков), Анастасия Воронина, Ольга Басанская ("Жилстрой-1" Харьков).
Полузащитники - Дарья Апанащенко ("Жилстрой-1" Харьков), Татьяна Левицкая ("Восход" Старая Маячка), Юлия Христюк ("ЕМС-Подолье" Винница).
Нападающие - Аристелль Йог-Этауф ("Мариуполь" Мариуполь), Роксолана Кравчук ("Жилстрой-2" Харьков), Ольга Бойченко ("Жилстрой-1" Харьков).
"Лучший футболист-легионер, играющий за рубежом" - Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия).
"Лучший футболист-легионер, играющий в Украине" - Тайсон ("Шахтер", Донецк).
"Лучший молодой футболист" - Илья Забарный ("Динамо", Киев).
"Лучший тренер мужских команд, который работает за рубежом" - Сергей Ребров ("Ференцварош", Венгрия).
"Лучший тренер Украины среди мужских клубных команд" - Виктор Скрипник ("Заря", Луганск).
"Лучший тренер Украины среди женских клубных команд" - Роман Заев ("Восход", с. Старая Маячка).
"Лучший игрок по футзалу среди мужчин" - Петр Шотурма ("Продексим", Херсон).
"Лучший игрок по футзалу среди женщин" - Ксения Гриценко ("Аль-Кувейт", Кувейт).
"Лучший игрок по пляжному футболу среди мужчин" - Максим Войток (ВИТ, Киев).
"Лучший игрок по пляжному футболу среди женщин" - Мария Тихонова ("Мрия-2006", Ананьев).
"Автор лучшего гола" - Геннадий Пасич ("Верес", Ривне).
"Прогресс года" - Украинская ассоциация электронного футбола
"Развитие женского футбола" - Наталья Зинченко (женская сборная Украины по футболу).
"12-й игрок" - представители ОО "Кривбасс должен быть" Сергей Мазур и Вадим Иващенко.
Полное видео трансляции:
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