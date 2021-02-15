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Espreso.tvСпортФутбольные звезды Украины: объявлены имена лучших игроков и тренеров года. ФОТО

Футбольные звезды Украины: объявлены имена лучших игроков и тренеров года. ФОТО


фото: facebook.com/FSofUkraine
Сегодня, 15 февраля, состоялась церемония награждения премии "Футбольные звезды Украины-2020"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Мероприятие инициировали и организовали Украинская ассоциация футбола и Всеукраинская ассоциация футболистов-профессионалов.

Среди всех профессиональных футбольных клубов Украины проводился независимый опрос. Главный тренер, капитан и представитель пресс-службы каждой из команд заполняли анкету, где определяли лучших по их мнению.

Список победителей во всех номинациях:

"Лучший футболист Украины" - Виктор Цыганков ( "Динамо", Киев)

"Лучшая футболистка Украины" - Дарья Апанащенко ( "Жилстрой-1" Харьков).

"Символическая сборная лучших футболистов Украины":

Голкипер - Георгий Бущан ("Динамо").

Защитники - Виталий Миколенко, Илья Забарный (оба - "Динамо"), Николай Матвиенко, Додо (оба - "Шахтер").

Полузащитники - Тарас Степаненко ("Шахтер"), Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (оба - "Динамо").

Нападающие - Виктор Цыганков ("Динамо"), Шахаб Захеди ("Олимпик"/"Заря") Тайсон ("Шахтер").

"Символическая сборная лучших футболисток Украины":

Голкипер - Екатерина Самсон ("Жилстрой-2" Харьков).

Защитники - Анастасия Филенко, Ирина Подольская (обе - "Жилстрой-2" Харьков), Анастасия Воронина, Ольга Басанская ("Жилстрой-1" Харьков).

Полузащитники - Дарья Апанащенко ("Жилстрой-1" Харьков), Татьяна Левицкая ("Восход" Старая Маячка), Юлия Христюк ("ЕМС-Подолье" Винница).

Нападающие - Аристелль Йог-Этауф ("Мариуполь" Мариуполь), Роксолана Кравчук ("Жилстрой-2" Харьков), Ольга Бойченко ("Жилстрой-1" Харьков).

"Лучший футболист-легионер, играющий за рубежом" - Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия).

"Лучший футболист-легионер, играющий в Украине" - Тайсон ("Шахтер", Донецк).

"Лучший молодой футболист" - Илья Забарный ("Динамо", Киев).

"Лучший тренер мужских команд, который работает за рубежом" - Сергей Ребров ("Ференцварош", Венгрия).

"Лучший тренер Украины среди мужских клубных команд" - Виктор Скрипник ("Заря", Луганск).

"Лучший тренер Украины среди женских клубных команд" - Роман Заев ("Восход", с. Старая Маячка).

"Лучший игрок по футзалу среди мужчин" - Петр Шотурма ("Продексим", Херсон).

"Лучший игрок по футзалу среди женщин" - Ксения Гриценко ("Аль-Кувейт", Кувейт).

"Лучший игрок по пляжному футболу среди мужчин" - Максим Войток (ВИТ, Киев).

"Лучший игрок по пляжному футболу среди женщин" - Мария Тихонова ("Мрия-2006", Ананьев).

"Автор лучшего гола" - Геннадий Пасич ("Верес", Ривне).

"Прогресс года" - Украинская ассоциация электронного футбола

"Развитие женского футбола" - Наталья Зинченко (женская сборная Украины по футболу).

"12-й игрок" - представители ОО "Кривбасс должен быть" Сергей Мазур и Вадим Иващенко.

Полное видео трансляции:

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