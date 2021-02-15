ЕС готовит санкции против РФ за заключение Навального, ожидается договоренность о введении их в марте, - журналист

15 февраля, 2021, 22:52

Евросоюз готовит санкции против России за заключение оппозиционера Алексея Навального, которому после его лечения в Германии от отравления российским военным ядом "Новичок" московский суд заменил условный срок наказания реальным

Об этом сообщил в Twitter журналист Рикард Юзвяк.

"Санкции ЕС за нарушение прав человека, связанные с заключением Навального, разрабатывают с прошлой недели", - написал Юзвяк.

Журналист добавил, что ожидается политическая договоренность ввести санкции в марте.

"Они не будут готовы к заседанию Совета ЕС по вопросам иностранных дел 22 февраля, но будет определенная политическая договоренность о принятии их на заседании Европейского совета в марте", - написал Юзвяк.

EU human rights sanctions related to the imprisonment of #Navalny in the works since last week. Will not be ready at the EU foreign affairs council on 22 Feb but there will some sort of political agreement then with legal adoption likely before #EUCO in March. #Russia - Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 15, 2021

Напомним, 2 февраля Мосгорсуд постановил удовлетворить ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний отменить условный срок для оппозиционера Алексея Навального и заменить его реальным сроком в колонии.

В итоге суд дал Навальному 2 года 8 месяцев колонии. Кроме того, Навальному назначили штраф в размере 500 тыс. рублей. Адвокаты оппозиционера заявили, что обжалуют приговор.

После приговора Московского городского суда оппозиционеру Алексею Навальному в Москве и Санкт-Петербурге силовики на улицах начали задерживать прохожих .

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