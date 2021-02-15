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Espreso.tvОбществоЕС готовит санкции против РФ за заключение Навального, ожидается договоренность о введении их в марте, - журналист

ЕС готовит санкции против РФ за заключение Навального, ожидается договоренность о введении их в марте, - журналист

Евросоюз готовит санкции против России за заключение оппозиционера Алексея Навального, которому после его лечения в Германии от отравления российским военным ядом "Новичок" московский суд заменил условный срок наказания реальным

Об этом сообщил в Twitter журналист Рикард Юзвяк.

"Санкции ЕС за нарушение прав человека, связанные с заключением Навального, разрабатывают с прошлой недели", - написал Юзвяк.

Журналист добавил, что ожидается политическая договоренность ввести санкции в марте.

"Они не будут готовы к заседанию Совета ЕС по вопросам иностранных дел 22 февраля, но будет определенная политическая договоренность о принятии их на заседании Европейского совета в марте", - написал Юзвяк.

  • Напомним, 2 февраля Мосгорсуд постановил удовлетворить ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний отменить условный срок для оппозиционера Алексея Навального и заменить его реальным сроком в колонии.
  • В итоге суд дал Навальному 2 года 8 месяцев колонии. Кроме того, Навальному назначили штраф в размере 500 тыс. рублей. Адвокаты оппозиционера заявили, что обжалуют приговор.
  • После приговора Московского городского суда оппозиционеру Алексею Навальному в Москве и Санкт-Петербурге силовики на улицах начали задерживать прохожих .

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