В Одесском облсовете предлагают выделить 1,54 млн грн на студенческую "Лигу смеха", - СМИ
15 февраля, 2021, 15:57
Депутаты Одесского областного совета предлагают выделить 1,54 млн грн на финансирование регионального проекта студенческой "Лиги смеха"
Об этом сообщает Думская.
Согласно проекту решения Об утверждении целевой соцпрограммы "Молодежь Одесчины", в 2021 году на "Лигу смеха" планируют выделить 300 тыс. грн и еще по 310 тыс. ежегодно до 2025 года.
Кроме того, программа предусматривает выделение 1 млн 258 тыс. грн на студенческую викторину "Что? Где? Когда?".
Юридически права на франшизу "Лига смеха" принадлежат президенту Владимиру Зеленскому, менеджерам студии Квартала 95 Сергей и Борису Шефирам и Андрею Яковлеву, а также бывшими игрокам КВН Науму Баруелю и Андрею Чивурину.
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