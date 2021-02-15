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Espreso.tvОбществоВ Одесском облсовете предлагают выделить 1,54 млн грн на студенческую "Лигу смеха", - СМИ

В Одесском облсовете предлагают выделить 1,54 млн грн на студенческую "Лигу смеха", - СМИ


фото: dumskaya
Депутаты Одесского областного совета предлагают выделить 1,54 млн грн на финансирование регионального проекта студенческой "Лиги смеха"

Об этом сообщает Думская.

Согласно проекту решения Об утверждении целевой соцпрограммы "Молодежь Одесчины", в 2021 году на "Лигу смеха" планируют выделить 300 тыс. грн и еще по 310 тыс. ежегодно до 2025 года.

Кроме того, программа предусматривает выделение 1 млн 258 тыс. грн на студенческую викторину "Что? Где? Когда?".

Юридически права на франшизу "Лига смеха" принадлежат президенту Владимиру Зеленскому, менеджерам студии Квартала 95 Сергей и Борису Шефирам и Андрею Яковлеву, а также бывшими игрокам КВН Науму Баруелю и Андрею Чивурину.

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