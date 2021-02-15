Дефолта в этом году не будет, но бюджет-2021 нечем будет финансировать, - Кушнирук

15 февраля, 2021, 21:23

В Украине в 2021 году не будет дефолта, однако бюджет не удастся полностью профинансировать, придется сокращать расходы

Об этом сообщил экономист Борис Кушнирук в "Большом эфире Василия Зимы" на Еспресо.TV.

"Что касается того, является ли заем от МВФ критическим для Украины. С точки зрения, будет ли в этом году дефолт - не будет. Оснований нет, во всяком, если сами намеренно не решим, что не будем платить. Оснований не платить у нас нет и возможность погасить все обязательства запланированы на этот год есть. В первую очередь это позволяют золотовалютные резервы Национального банка сделать", - отметил Борис Кушнирук.

Экономист отметил, что несмотря на то, что дефолта удастся избежать, бюджет-2021 не удастся полностью выполнить и придется сокращать расходы.

"Учитывая, что закон бюджета на этот год имеет несколько завышенные показатели доходов и запланированный очень существенный дефицит, его профинансировать будет нечем. Правительству придется сокращать расходы или пытаясь провести это решение через парламент, или, как мы это видели в прошлом году, не будет профинансирована значительная часть расходов. Но это наша абсурдная традиция. Это полный абсурд, когда есть закон, который принимается депутатами Верховной Рады, а потом правительство в самостоятельном режиме определяет, что оно финансирует, а что не финансирует в рамках закона о государственном бюджете", - прокомментировал Кушнирук.

Напомним, инвестиционный банкир Сергей Фурса заявил, что средств от Международного валютного фонда в ближайшие полгода не будет.

По словам заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка, если Украина в сентябре следующего года не сможет погасить $3 млрд по долгам, в стране начнутся серьезные экономические и политические пертурбации.

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