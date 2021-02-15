Более 75% нарушений "перемирия": в ОБСЕ назвали четыре основные районы, где идут боевые действия в зоне ООС
15 февраля, 2021, 15:44
В ОБСЕ назвали четыре основные "горячих" направления, где в 2020 году зафиксировали около 76% всех нарушений режима перемирия
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.
По данным миссии, основные районы:
- Попасная-Первомайск-Золотое;
- Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт;
- восток и северо-восток от Мариуполя;
- юго-запад, юг и юго-восток от Светлодарска.
В СММ заявили, что количество активностей вооружения снизилось почти в два раза по сравнению с 2019 годом.
B4
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