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Espreso.tvОбществоБолее 75% нарушений "перемирия": в ОБСЕ назвали четыре основные районы, где идут боевые действия в зоне ООС

Более 75% нарушений "перемирия": в ОБСЕ назвали четыре основные районы, где идут боевые действия в зоне ООС


фото: reuters
В ОБСЕ назвали четыре основные "горячих" направления, где в 2020 году зафиксировали около 76% всех нарушений режима перемирия

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

По данным миссии, основные районы:

  • Попасная-Первомайск-Золотое;
  • Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт;
  • восток и северо-восток от Мариуполя;
  • юго-запад, юг и юго-восток от Светлодарска.

В СММ заявили, что количество активностей вооружения снизилось почти в два раза по сравнению с 2019 годом.

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