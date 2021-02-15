Более 75% нарушений "перемирия": в ОБСЕ назвали четыре основные районы, где идут боевые действия в зоне ООС

15 февраля, 2021, 15:44

В ОБСЕ назвали четыре основные "горячих" направления, где в 2020 году зафиксировали около 76% всех нарушений режима перемирия

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

По данным миссии, основные районы:

Попасная-Первомайск-Золотое;

Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт;

восток и северо-восток от Мариуполя;

юго-запад, юг и юго-восток от Светлодарска.

В СММ заявили, что количество активностей вооружения снизилось почти в два раза по сравнению с 2019 годом.