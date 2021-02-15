Блокировка каналов Медведчука: есть основания говорить об опосредованном финансировании Россией, - Ткаченко
15 февраля, 2021, 09:09
Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что телеканалы народного депутата Тараса Козака "112 Украина", NewsOne и ZIK косвенно финансировались Российской Федерацией на этапе их приобретения
Об этом он сказал в интервью "Левому берегу".
"Во время работы ВСК (Временной следственной комиссии - ред.) по "медведчуковским" каналам нам дали возможность ознакомиться с документами. Интересовал сам факт их приобретения, поскольку там длинная и запутанная история. У меня есть основания говорить о опосредованное финансирование со стороны России как минимум на этапе приобретения этих каналов ", - заявил Ткаченко.
Он добавил, что каналы подозревают в финансировании терроризма. При этом пока правоохранители отказываются предоставить доказательства против каналов ссылаясь на продолжение следствия.
- Напомним, что представители лишенных речи телевизионных каналов Виктора Медведчука больше не смогут работать в зданиях украинского парламента.
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