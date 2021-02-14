Верховный суд восстановил в должности экс-главу полиции Винницкой области, который посетил парад в оккупированном Севастополе

14 февраля, 2021, 16:25

Верховный суд восстановил в должности бывшего руководителя полиции Винницкой области Антона Шевцова, который в 2014 году посетил в Крыму парад, посвященный оккупации Россией полуострова

Об этом сообщает Бюро судебной информации.

Коллегия судей признала противоправным приказ Нацполиции от 14 марта 2016 года об освобождении от должности начальника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Антона Шевцова. Суд восстановил бывшего руководителя в должности с 29 марта 2016 года.

Коллегия судей отметила, что полицейские, которые захотели уволиться со службы по личной просьбе, предупреждают непосредственного начальника органа внутренних дел о принятом ими решении не позднее, чем за три месяца до дня увольнения, о чем подают рапорт. В рапорте должна быть указана причина увольнения и желаемая дата увольнения.

Когда Шевцов подавал рапорт, то не указал о наличии уважительных причин, препятствующих прохождению публичной службы, и не указал желаемой даты увольнения. Эти обстоятельства ответчиками никоим образом не отрицались.

Поэтому Верховный Суд считает, что Шевцова не могли уволить из полиции до того, как истечет трехмесячный срок. Постановление суда о восстановлении Антона Шевцова в должности уже вступило в силу.

На должность начальника полиции в Винницкой области Шевцов был назначен 28 января 2016 года, однако пробыл на ней меньше трех недель.

Активисты требовали отставки Шевцова, поскольку нашли свидетельство, что он в 2014 году принял участие в параде в оккупированном Севастополе, на котором также присутствовал президент России Владимир Путин.

Сам Шевцов заявил в facebook, что ждет комментариев от Нацполиции.

"Жду комментариев от родной организации. И посчитайте мне выслугу. Там, по-моему, и про пенсию можно говорить", - написал Швецов.

Напомним, в марте 2016 года руководителя полиции Винницкой области Антона Шевцова отстранили от службы.

14 марта 2016 года глава Нацполиции Хатия Деканоидзе удовлетворила рапорт об отставке Антона Шевцова с должности начальника Главного управления Нацполиции Украины в Винницкой области.

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