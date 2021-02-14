Верховный суд восстановил в должности экс-главу полиции Винницкой области, который посетил парад в оккупированном Севастополе
Об этом сообщает Бюро судебной информации.
Коллегия судей признала противоправным приказ Нацполиции от 14 марта 2016 года об освобождении от должности начальника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Антона Шевцова. Суд восстановил бывшего руководителя в должности с 29 марта 2016 года.
Коллегия судей отметила, что полицейские, которые захотели уволиться со службы по личной просьбе, предупреждают непосредственного начальника органа внутренних дел о принятом ими решении не позднее, чем за три месяца до дня увольнения, о чем подают рапорт. В рапорте должна быть указана причина увольнения и желаемая дата увольнения.
Когда Шевцов подавал рапорт, то не указал о наличии уважительных причин, препятствующих прохождению публичной службы, и не указал желаемой даты увольнения. Эти обстоятельства ответчиками никоим образом не отрицались.
Поэтому Верховный Суд считает, что Шевцова не могли уволить из полиции до того, как истечет трехмесячный срок. Постановление суда о восстановлении Антона Шевцова в должности уже вступило в силу.
На должность начальника полиции в Винницкой области Шевцов был назначен 28 января 2016 года, однако пробыл на ней меньше трех недель.
Активисты требовали отставки Шевцова, поскольку нашли свидетельство, что он в 2014 году принял участие в параде в оккупированном Севастополе, на котором также присутствовал президент России Владимир Путин.
Сам Шевцов заявил в facebook, что ждет комментариев от Нацполиции.
"Жду комментариев от родной организации. И посчитайте мне выслугу. Там, по-моему, и про пенсию можно говорить", - написал Швецов.
- Напомним, в марте 2016 года руководителя полиции Винницкой области Антона Шевцова отстранили от службы.
- 14 марта 2016 года глава Нацполиции Хатия Деканоидзе удовлетворила рапорт об отставке Антона Шевцова с должности начальника Главного управления Нацполиции Украины в Винницкой области.
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