Вблизи Геническа пошел розовый снег на Розовом озере

14 февраля, 2021, 12:10

На популярном курорте в Херсонской области веб-камеры зафиксировали очень красивое погодное явление

На Геническом Розовом озере 13 февраля 2021 года разгулялась розовая буря, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Наш город .

"Сейчас для того, чтобы полюбоваться им, совсем не обязательно куда-то ехать. Благодаря работе ультрасовременной онлайн веб-камеры можно увидеть красивые виды розового озера, не оставляя собственного дома", - отмечается в сообщении.

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Трансляция более 25 установленных в той местности веб-камер ведется здесь .

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