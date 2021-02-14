В РФ сторонники оппозиции выходят на улицы со свечами и фонариками

14 февраля, 2021, 19:45

Вечером в воскресенье, 14 февраля 2021 года, сторонники Алексея Навального и других российских политзаключенных выходят на несанкционированную "акцию любви", призванную продемонстрировать солидарность с жертвами преследований

Мероприятие общегосударственного масштаба организовано через соцсети штабами Алексея Навального, рассказывает Еспресо.TV.

Как отмечается, надо выйти и посветить фонариком или свечкой, а еще лучше - выложить на снегу или другим способом создать фигуру в виде символического сердечка.

По мнению политологов, таким образом движение ориентировано на молодежь часть оппозиции, вероятно, также пытается заверить рядовых россиян в миролюбии собственных намерений.

Напомним, координатор региональных штабов Навального Леонид Волков призвал прекратить уличные протесты и "сосредоточиться на осени". Этот призыв вызвал в обществе неоднозначную реакцию.

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