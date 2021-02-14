В Одессе нетрезвый водитель въехал в подъезд на своем "мерседесе"

14 февраля, 2021, 14:56

Водитель Mercedes врезался в жилой дом на улице Пироговской, в Одессе

Это произошло сегодня, 14 февраля 2021 года, примерно 05:00, передает Еспресо.TV.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, ДТП обошлось без пострадавших.

В то же время удар пришелся прямо во входную дверь одного из подъездов и был такой силы, что металлическую конструкцию дверей полностью смяло.

Выяснилось, что 34-летний водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении него составлены административные материалы по ст. 124 и 130 КУоАП.

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