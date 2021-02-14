В метро Нью-Йорка имела место серия ножевых нападений. Есть погибшие и раненые

14 февраля, 2021, 08:07

Вследствие четырех нападений с ножом в метрополитене Нью-Йорка (США) есть двое убитых и двое раненых, подозреваемое лицо задержано. Полиция усилила патрулирование станций

Все случаи произошли на линии метро А. По меньшей мере три ножевых ранения связаны между собой и правоохранители пока расследуют, есть ли также связь и с четвертым инцидентом. Об этом во время брифинга заявил комиссар Нью-Йоркской полиции Дермот Ши, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на ABC .

Первый инцидент произошел в пятницу, 12 февраля 2021, примерно в 11:20 по местному времени, когда неизвестный на станции West 181st Street в верхней части Манхэттена ударил ножом 67-летнего мужчину. Ему была оказана помощь в районной больнице и он выздоравливает.

В тот же день, после 23:00, в поезде A на станции Far Rockaway-Mott Avenue в Квинсе был найден мужчина с ножевыми ранениями шеи и туловища. Врачи нашли его мертвым.

В 15:15 в субботу, 13 февраля, было обнаружено без сознания 44-летнюю женщину в поезде на станции 207th Street, тоже в верхнем Манхэттене, с многочисленными ножевыми ранениями. В ближайшей больницы ее признали мертвой.

Четвертый инцидент произошел на уже упомянутой манхэттенской станции West 181st Street, где 43-летний мужчина был зарезан ножом около 1:30 субботу. Ему сделали операцию, он в стабильном состоянии.

"Все жертвы, похоже, являются бездомными", - сказали в полиции.

Как отметил Ши, Нью-Йоркская полиция разместила по всему городу дополнительных 500 офицеров для патрулирования транспортной системы над и под землей.

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