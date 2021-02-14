В Черновцах неизвестные в рясах ходят по квартирам, предлагая освятить дом

14 февраля, 2021, 13:00

В Черновцах представители Православной церкви Украины предупредили о неизвестных лицах, которые, представляясь священниками соборного храма преподобной Параскевы, ходят по квартирам и предлагают освятить дом

Об этом 14 февраля 2021 года сообщила Религиозно-информационная служба Украины, передает Еспресо.TV.

"В последние дни в квартиры черновчан приходит священник (а может и не священник) с кропилом и с помощником. Предлагают освятить дом. Это полезное дело. Впрочем, эти духовные лица говорят, что они от соборного храма прп. Параскевы. На самом деле такого благословения на освящение квартир не было ", - говорится в сообщении.

"Мы уже не первый раз получаем такие сообщения. Просим делать фото, чтобы выявить ложных", - призывает ПЦУ.

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